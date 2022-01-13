Кабо-Верде — Буркина-Фасо: смотреть онлайн трансляцию 13.01.2022

В 22:00 начнётся онлайн-трансляция матчав группе A футбольного кубка Африки-2021.

Последний матч между собой: «Буркина-Фасо» — «Кабо-Верде» 4:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Кабо-Верде» — «Буркина-Фасо». Коэффициент ставки — 2.20.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Буркина-Фасо»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Кабо-Верде — Буркина-Фасо.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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