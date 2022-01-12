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    Вест Хэм — Норвич Сити: смотреть онлайн трансляцию 12.01.2022

    Вест Хэм — Норвич Сити: онлайн-трансляция матча начнется в 22:45

    Футбол АПЛ Вест Хэм Норвич Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В 22:45 начнётся прямая трансляция матча «Вест Хэм» — «Норвич Сити» в АПЛ.

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    Последний матч между собой: «Норвич Сити» — «Вест Хэм» 0:4 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Вест Хэм»).

    Календарь и таблица АПЛ

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Вест Хэм» — «Норвич Сити».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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