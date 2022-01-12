Кру Александра — Чарльтон Атлетик прямая трансляция 12.01.2022, смотреть онлайн

В 22:45 начнётся прямая трансляция матчав Первой Лиге Англии.

Последний матч между собой: «Чарльтон Атлетик» — «Кру Александра» 2:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Кру Александра»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Кру Александра» — «Чарльтон Атлетик».

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