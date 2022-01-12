Интер — Ювентус: смотреть онлайн трансляцию 12.01.2022

Последний матч между собой: «Интер» — «Ювентус» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Интер» — «Ювентус» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.11.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.
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