Экваториальная Гвинея — Кот-д Ивуар: смотреть онлайн трансляцию 12.01.2022

В 22:00 начнётся онлайн-трансляция матчав группе E футбольного кубка Африки-2021.

Последний матч между собой: «Кот-д Ивуар» — «Экваториальная Гвинея» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Экваториальная Гвинея» — «Кот-д Ивуар». Коэффициент ставки — 2.04.

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