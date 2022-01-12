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    Барселона — Реал Мадрид: смотреть онлайн трансляцию 12.01.2022

    Барселона — Реал Мадрид: онлайн-трансляция матча начнется в 22:00

    Футбол Суперкубок Испании Футбол Испании Барселона Реал Мадрид
    В 22:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Барселона» — «Реал Мадрид» в Суперкубоке Испании.

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    Последний матч между собой: «Барселона» — «Реал Мадрид» 1:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Барселона» — «Реал Мадрид». Коэффициент ставки — 2.03.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Реал Мадрид»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Барселона — Реал Мадрид.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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