Судан — Гвинея-Бисау: смотреть онлайн трансляцию 11.01.2022

В 22:00 начнётся прямая трансляция матчав группе D футбольного кубка Африки-2021.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Судан»).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Судан» — «Гвинея-Бисау» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.20.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Судан» — «Гвинея-Бисау».

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