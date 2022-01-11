Сандерленд — Линкольн Сити: смотреть онлайн трансляцию 11.01.2022

Последний матч между собой: «Сандерленд» — «Линкольн Сити» 2:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Сандерленд»).
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