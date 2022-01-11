Рединг — Фулхэм прямая трансляция 11.01.2022, смотреть онлайн

В 23:00 начнётся прямая трансляция матчав английском Чемпионшипе.

Последний матч между собой: «Фулхэм» — «Рединг» 1:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Рединг»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Рединг» — «Фулхэм». Коэффициент ставки — 2.55.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Рединг» — «Фулхэм».

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