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    Кальяри — Болонья: смотреть онлайн трансляцию 11.01.2022

    Кальяри — Болонья: онлайн-трансляция матча начнется в 22:45

    Футбол Серия A Кальяри Болонья Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 22:45 начнётся прямая трансляция матча «Кальяри» — «Болонья» в Серии А.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Болонья» — «Кальяри» 2:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Болонья»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Кальяри» — «Болонья».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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