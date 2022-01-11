Болтон Уондерерс — Уиком Уондерерс: смотреть онлайн трансляцию 11.01.2022

В 23:00 начнётся онлайн-трансляция матчав Первой Лиге Англии.

Последний матч между собой: «Уиком Уондерерс» — «Болтон Уондерерс» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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