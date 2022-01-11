Алжир — Сьерра-Леоне прямая трансляция 11.01.2022, смотреть онлайн

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Алжир» — «Сьерра-Леоне» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.22.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Алжир»).
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Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.
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