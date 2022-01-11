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    Алжир — Сьерра-Леоне прямая трансляция 11.01.2022, смотреть онлайн

    Алжир — Сьерра-Леоне: онлайн-трансляция матча начнется в 16:00

    Футбол Кубок Африки-2021 Календарь Кубка Африки
    В 16:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Алжир» — «Сьерра-Леоне» в группе E футбольного кубка Африки-2021.

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    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Алжир» — «Сьерра-Леоне» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.22.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Алжир»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Алжир — Сьерра-Леоне.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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