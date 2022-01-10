Сенегал — Зимбабве: смотреть онлайн трансляцию 10.01.2022

В 16:00 начнётся онлайн-трансляция матчав группе B футбольного кубка Африки-2021.

Последний матч между собой: «Сенегал» — «Зимбабве» 2:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сенегал» — «Зимбабве» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Зимбабве»).

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Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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