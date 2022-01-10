ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Люк де ЙонгСписанный де Йонг тащит бледную «Барселону»
  • 11:29
    • Пограничная служба Австралии снова задержала Джоковича
  • 10:38
    • Экс-тренер «Норвича» Фарке может возглавить «Краснодар»
  • 10:14
    • ЦСКА не смог договориться о трансфера полузащитника «Анже» Фюльжени
  • 09:32
    • Суд Мельбурна отменил решение об аннулировании визы Джоковича
  • 09:29
    • СМИ: «Дженоа» может уволить Шевченко
    Все новости спорта

    Сенегал — Зимбабве: смотреть онлайн трансляцию 10.01.2022

    Сенегал — Зимбабве: онлайн-трансляция матча начнется в 16:00

    Футбол Кубок Африки-2021 Сборная Сенегала Календарь Кубка Африки
    В 16:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Сенегал» — «Зимбабве» в группе B футбольного кубка Африки-2021.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Сенегал» — «Зимбабве» 2:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сенегал» — «Зимбабве» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Зимбабве»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Сенегал — Зимбабве.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    До 1000$Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Что Джеррард противопоставит «МЮ»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • Верховая тенденция прервется?
  • «Жил Висенте» — «Витория Гимарайнш». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Габон начнет с виктории?
  • Коморы — Габон. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.98
  • Экспресс дня 10 января
  • Сегодня в 23:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 22:55
    •  1.80
  • Прогноз на матч Жил Висенте — Витория Гимарайнш
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.10
  • Прогноз на матч Коморы — Габон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Марокко — Гана
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Эспаньол — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч СКА — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Йокерит
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Эвертон — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры