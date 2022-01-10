Манчестер Юнайтед — Астон Вилла: смотреть онлайн трансляцию 10.01.2022

В 22:55 начнётся онлайн-трансляция матчав кубке Англии по футболу.

Последний матч между собой: «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла» 0:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла». Коэффициент ставки — 1.81.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Манчестер Юнайтед»).

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Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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