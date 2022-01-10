Гвинея — Малави прямая трансляция 10.01.2022, смотреть онлайн

В 19:00 начнётся онлайн-трансляция матчав группе B футбольного кубка Африки-2021.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Гвинея» — «Малави» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.30.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Гвинея»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Гвинея — Малави.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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