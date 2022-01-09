Вильярреал — Атлетико: смотреть онлайн трансляцию 09.01.2022

В 23:00 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Испании по футболу.

Последний матч между собой: «Атлетико» — «Вильярреал» 2:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вильярреал» — «Атлетико». Коэффициент ставки — 2.12.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Вильярреал»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Вильярреал — Атлетико.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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