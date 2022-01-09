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    Верона — Салернитана: смотреть онлайн трансляцию 09.01.2022

    Верона — Салернитана: онлайн-трансляция матча начнется в 22:45

    Футбол Серия A Верона Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 22:45 начнётся прямая трансляция матча «Верона» — «Салернитана» в чемпионате Италии по футболу.

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    Последний матч между собой: «Салернитана» — «Верона» 2:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:0 (победит «Верона»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Верона» — «Салернитана».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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