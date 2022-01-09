Венеция — Милан: смотреть онлайн трансляцию 09.01.2022

В 14:30 начнётся прямая трансляция матчав чемпионате Италии по футболу.

Последний матч между собой: «Милан» — «Венеция» 2:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Милан»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Венеция» — «Милан». Коэффициент ставки — 2.12.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Венеция» — «Милан».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит До 1000$ Новым игрокам