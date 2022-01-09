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    Венеция — Милан: смотреть онлайн трансляцию 09.01.2022

    Венеция — Милан: онлайн-трансляция матча начнется в 14:30

    Футбол Серия A Милан Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 14:30 начнётся прямая трансляция матча «Венеция» — «Милан» в чемпионате Италии по футболу.

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    Последний матч между собой: «Милан» — «Венеция» 2:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Милан»).

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Венеция» — «Милан». Коэффициент ставки — 2.12.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Венеция» — «Милан».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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