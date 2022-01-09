Удинезе — Аталанта прямая трансляция 09.01.2022, смотреть онлайн

В 18:30 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Италии по футболу.

Последний матч между собой: «Аталанта» — «Удинезе» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Удинезе» — «Аталанта». Коэффициент ставки — 2.02.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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