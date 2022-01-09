Сток Сити — Лейтон Ориент: смотреть онлайн трансляцию 09.01.2022

В 17:00 начнётся онлайн-трансляция матчав кубке Англии по футболу.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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