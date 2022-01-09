Севилья — Хетафе прямая трансляция 09.01.2022, смотреть онлайн

В 18:15 начнётся онлайн-трансляция матчав Ла Лиге.

Последний матч между собой: «Хетафе» — «Севилья» 0:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Севилья» — «Хетафе». Коэффициент ставки — 2.25.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Севилья»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Севилья — Хетафе.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит До 1000$ Новым игрокам