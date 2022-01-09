Рома — Ювентус прямая трансляция 09.01.2022, смотреть онлайн

В 20:30 начнётся прямая трансляция матчав итальянской Серии А.

Последний матч между собой: «Ювентус» — «Рома» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Ювентус»).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Рома» — «Ювентус» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00.

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