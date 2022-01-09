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    Райо Вальекано — Бетис: смотреть онлайн трансляцию 09.01.2022

    Райо Вальекано — Бетис: онлайн-трансляция матча начнется в 16:00

    Футбол Примера (Ла Лига) Райо Вальекано Бетис Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В 16:00 начнётся прямая трансляция матча «Райо Вальекано» — «Бетис» в испанской Примере.

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    Последний матч между собой: «Бетис» — «Райо Вальекано» 3:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Бетис»).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Райо Вальекано» — «Бетис» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.92.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Райо Вальекано» — «Бетис».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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