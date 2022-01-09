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    Ноттингем Форест — Арсенал Лондон прямая трансляция 09.01.2022, смотреть онлайн

    Ноттингем Форест — Арсенал Лондон: онлайн-трансляция матча начнется в 20:10

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Арсенал
    В 20:10 начнётся онлайн-трансляция матча «Ноттингем Форест» — «Арсенал Лондон» в кубке Англии по футболу.

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    Последний матч между собой: «Арсенал Лондон» — «Ноттингем Форест» 5:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Арсенал Лондон» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.79.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Арсенал Лондон»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Ноттингем Форест — Арсенал Лондон.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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