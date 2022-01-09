Лион — ПСЖ: смотреть онлайн трансляцию 09.01.2022

Последний матч между собой: «ПСЖ» — «Лион» 2:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лион» — «ПСЖ». Коэффициент ставки — 2.11.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Лион»).
Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Лион — ПСЖ.
Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.
22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету