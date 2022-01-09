Кардифф Сити — Престон Норт Энд: смотреть онлайн трансляцию 09.01.2022

В 17:00 начнётся онлайн-трансляция матчав кубке Англии по футболу.

Последний матч между собой: «Престон Норт Энд» — «Кардифф Сити» 1:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Кардифф Сити»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Кардифф Сити — Престон Норт Энд.

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