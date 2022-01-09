Чарльтон Атлетик — Норвич Сити прямая трансляция 09.01.2022, смотреть онлайн

В 17:00 начнётся прямая трансляция матчав кубке Англии по футболу.

Последний матч между собой: «Чарльтон Атлетик» — «Норвич Сити» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Норвич Сити»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Чарльтон Атлетик» — «Норвич Сити».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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