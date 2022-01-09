Бохум — Вольфсбург: смотреть онлайн трансляцию 09.01.2022

В 19:30 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Германии по футболу.

Последний матч между собой: «Вольфсбург» — «Бохум» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бохум» — «Вольфсбург» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.56.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Вольфсбург»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Бохум — Вольфсбург.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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