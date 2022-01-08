Ньюкасл — Кембридж Юнайтед прямая трансляция 08.01.2022, смотреть онлайн

В 18:00 начнётся онлайн-трансляция матчав кубке Англии по футболу.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ньюкасл» — «Кембридж Юнайтед». Коэффициент ставки — 1.91.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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