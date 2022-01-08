Линкольн Сити — Оксфорд Юнайтед прямая трансляция 08.01.2022, смотреть онлайн

В 18:00 начнётся прямая трансляция матчав Первой Лиге Англии.

В турнирной таблице «Линкольн Сити» занимает 21 место с 22 очками, «Оксфорд Юнайтед» — 5 место с 43 очками.

Последний матч между собой: «Оксфорд Юнайтед» — «Линкольн Сити» 3:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Линкольн Сити» — «Оксфорд Юнайтед».

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