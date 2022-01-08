Ланс — Ренн прямая трансляция 08.01.2022, смотреть онлайн

В 23:00 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Франции по футболу.

Последний матч между собой: «Ренн» — «Ланс» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

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