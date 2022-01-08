Ковентри Сити — Дерби Каунти: смотреть онлайн трансляцию 08.01.2022

В 15:30 начнётся онлайн-трансляция матчав кубке Англии по футболу.

Последний матч между собой: «Ковентри Сити» — «Дерби Каунти» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ковентри Сити» — «Дерби Каунти». Коэффициент ставки — 4.30.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Дерби Каунти»).

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Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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