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    Челтнем Таун — Бёртон Альбион: смотреть онлайн трансляцию 08.01.2022

    Челтнем Таун — Бёртон Альбион: онлайн-трансляция матча начнется в 18:00

    Футбол Футбол Англии
    В 18:00 начнётся прямая трансляция матча «Челтнем Таун» — «Бёртон Альбион» в Первой Лиге Англии.

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    В турнирной таблице «Челтнем Таун» занимает 15 место с 29 очками, «Бёртон Альбион» — 12 место с 31 очком.

    Последний матч между собой: «Бёртон Альбион» — «Челтнем Таун» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Челтнем Таун» — «Бёртон Альбион».

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