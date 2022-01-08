Барнсли — Бэрроу прямая трансляция 08.01.2022, смотреть онлайн

В 18:00 начнётся прямая трансляция матчав кубке Англии по футболу.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Барнсли»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Барнсли» — «Бэрроу».

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