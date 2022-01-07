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    Суиндон Таун — Манчестер Сити прямая трансляция 07.01.2022, смотреть онлайн

    Суиндон Таун — Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча начнется в 23:00

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Манчестер Сити
    В 23:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Суиндон Таун» — «Манчестер Сити» в кубке Англии по футболу.

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    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Суиндон Таун» — «Манчестер Сити» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.38.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Манчестер Сити»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Суиндон Таун — Манчестер Сити.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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