Суиндон Таун — Манчестер Сити прямая трансляция 07.01.2022, смотреть онлайн

В 23:00 начнётся онлайн-трансляция матчав кубке Англии по футболу.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Суиндон Таун» — «Манчестер Сити» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.38.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Манчестер Сити»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Суиндон Таун — Манчестер Сити.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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