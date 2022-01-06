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    Сампдория — Кальяри: смотреть онлайн трансляцию 06.01.2022

    Сампдория — Кальяри: онлайн-трансляция матча начнется в 14:30

    Футбол Серия A Сампдория Кальяри Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 14:30 начнётся прямая трансляция матча «Сампдория» — «Кальяри» в чемпионате Италии по футболу.

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    Последний матч между собой: «Кальяри» — «Сампдория» 3:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сампдория» — «Кальяри». Коэффициент ставки — 1.88.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Сампдория» — «Кальяри».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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