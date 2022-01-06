Милан — Рома прямая трансляция 06.01.2022, смотреть онлайн

В 20:30 начнётся прямая трансляция матчав итальянской Серии А.

Последний матч между собой: «Рома» — «Милан» 1:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Милан» — «Рома» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.97.

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