Лацио — Эмполи прямая трансляция 06.01.2022, смотреть онлайн

В 16:30 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Италии по футболу.

Последний матч между собой: «Эмполи» — «Лацио» 1:3 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лацио» — «Эмполи» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.01.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Лацио»).

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Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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