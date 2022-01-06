Ювентус — Наполи прямая трансляция 06.01.2022, смотреть онлайн

В 22:45 начнётся онлайн-трансляция матчав итальянской Серии А.

Последний матч между собой: «Наполи» — «Ювентус» 2:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ювентус» — «Наполи». Коэффициент ставки — 2.00.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Ювентус»).

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Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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