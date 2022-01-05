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    Челси — Тоттенхэм: смотреть онлайн трансляцию 05.01.2022

    Челси — Тоттенхэм: онлайн-трансляция матча начнется в 22:45

    Футбол Кубок Лиги Футбол Англии Челси Тоттенхэм
    В 22:45 начнётся прямая трансляция матча «Челси» — «Тоттенхэм» в кубке Лиги Англии.

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    Последний матч между собой: «Тоттенхэм» — «Челси» 0:3 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Челси» — «Тоттенхэм». Коэффициент ставки — 2.06.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Тоттенхэм».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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