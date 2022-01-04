Шанхай Порт — Гуанчжоу: смотреть онлайн трансляцию 04.01.2022

Последний матч между собой: «Гуанчжоу» — «Шанхай Порт» 0:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Шанхай Порт» — «Гуанчжоу». Коэффициент ставки — 1.91.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.
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