Гуанчжоу Сити — Хэбей: смотреть онлайн трансляцию 04.01.2022

В 10:30 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Китая по футболу.

Последний матч между собой: «Хэбей» — «Гуанчжоу Сити» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Гуанчжоу Сити» — «Хэбей» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.80.

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