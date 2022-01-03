ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» — «Ливерпуль»Драматичный камбек. «Челси» переломил игру с «Ливерпулем», но не добыл победы
  • 16:30
    • «Барыс» забросил 7 шайб и победил «Динамо»
  • 15:53
    • «АК Барс» разгромил «Сибирь» на выезде
  • 15:28
    • Непряева выиграла классический масс-старт на 3-м этапе «Тур де Ски»
  • 12:31
    • Дубль Гребенщикова помог «Амуру» одержать победу над «Адмиралом»
  • 00:56
    • Гол Де Йонга принес «Барселоне» победу над «Мальоркой»
    Все новости спорта

    Вильярреал — Леванте: смотреть онлайн трансляцию 03.01.2022

    Вильярреал — Леванте: онлайн-трансляция матча начнется в 21:00

    Футбол Примера (Ла Лига) Вильярреал Леванте Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В 21:00 начнётся прямая трансляция матча «Вильярреал» — «Леванте» в испанской Примере.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Вильярреал» — «Леванте» 0:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Вильярреал»).

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вильярреал» — «Леванте». Коэффициент ставки — 2.23.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» — «Леванте».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    До 1000$Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выстоит ли «Вулверхэмптон» на «Олд Траффорд»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • В Памплоне забивают все?
  • «Осасуна» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • В начале 2022-го ЦСКА забудет о поражениях?
  • ЦСКА — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.79
  • Экспресс дня 3 января
  • Сегодня в 21:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Осасуна — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч ЦСКА — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Кадис — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.19
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Чикаго — Колорадо
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Дакворт
  • Теннис
  • Завтра в 09:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Шаповалов — Эванс
  • Теннис
  • Завтра в 09:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры