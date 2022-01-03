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    Кембридж Юнайтед — Портсмут: смотреть онлайн трансляцию 03.01.2022

    Кембридж Юнайтед — Портсмут: онлайн-трансляция матча начнется в 18:00

    Футбол Футбол Англии
    В 18:00 начнётся прямая трансляция матча «Кембридж Юнайтед» — «Портсмут» в английской Первой Лиге.

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    Последний матч между собой: «Портсмут» — «Кембридж Юнайтед» 1:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Портсмут»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Кембридж Юнайтед» — «Портсмут».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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