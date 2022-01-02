Вест Бромвич — Кардифф Сити: смотреть онлайн трансляцию 02.01.2022

В 17:00 начнётся онлайн-трансляция матчав английском Чемпионшипе.

Последний матч между собой: «Кардифф Сити» — «Вест Бромвич» 0:4 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вест Бромвич» — «Кардифф Сити». Коэффициент ставки — 1.98.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Вест Бромвич»).

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Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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