Челси — Ливерпуль: смотреть онлайн трансляцию 02.01.2022

В 19:30 начнётся прямая трансляция матчав чемпионате Англии по футболу.

Последний матч между собой: «Ливерпуль» — «Челси» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Ливерпуль»).

Календарь и таблица АПЛ

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Челси» — «Ливерпуль». Коэффициент ставки — 3.00.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Ливерпуль».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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