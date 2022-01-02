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    Бетис — Сельта: смотреть онлайн трансляцию 02.01.2022

    Бетис — Сельта: онлайн-трансляция матча начнется в 20:30

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    В 20:30 начнётся онлайн-трансляция матча «Бетис» — «Сельта» в чемпионате Испании по футболу.

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    Последний матч между собой: «Сельта» — «Бетис» 2:3 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Бетис» — «Сельта». Коэффициент ставки — 2.00.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:5.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:5 (победит «Сельта»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Бетис — Сельта.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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