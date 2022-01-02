Атлетико — Райо Вальекано: смотреть онлайн трансляцию 02.01.2022

В 18:15 начнётся онлайн-трансляция матчав Ла Лиге.

Последний матч между собой: «Райо Вальекано» — «Атлетико» 0:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Атлетико» — «Райо Вальекано» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.14.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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