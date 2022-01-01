Уотфорд — Тоттенхэм прямая трансляция 01.01.2022, смотреть онлайн

В турнирной таблице «Уотфорд» занимает 17 место с 13 очками, «Тоттенхэм» — 7 место с 30 очками.
Последний матч между собой: «Тоттенхэм» — «Уотфорд» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Уотфорд» — «Тоттенхэм». Коэффициент ставки — 2.20.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.
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