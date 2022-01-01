Ротерхэм Юнайтед — Болтон Уондерерс прямая трансляция 01.01.2022, смотреть онлайн

В турнирной таблице «Ротерхэм Юнайтед» занимает 2 место с 47 очками, «Болтон Уондерерс» — 15 место с 26 очками.
Последний матч между собой: «Болтон Уондерерс» — «Ротерхэм Юнайтед» 0:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.
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